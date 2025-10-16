Taking the action straight into the city, Pokémon Legends: Z-A certainly doesn't skimp on the Pokémon available to catch!

With a big range of familiar 'mons to collect, we've got a complete list on where to find every single Pokémon across Lumiose City for you.

Note that this guide is a work-in-progress as we work on finding the locations of every single 'mon and evolution in the game.

Lumiose City Pokédex and Pokémon Locations - Where to find every Pokémon

We've listed every single Pokémon we've found in the Lumiose Pokédex below. Note that we've excluded Alpha Pokémon from the locations list for now.

Lastly, if it's Mega Evolutions you're after, then we'll have a separate guide for all of those soon.

POKÉDEX NUMBER POKÉMON NAME LOCATION EVOLUTION METHOD 1 Chikorita Starter 2 Bayleef N/A Evolves from Chikorita at level 16 3 Meganium N/A Evolves from Bayleef at level 32 4 Tepig Starter 5 Pignite N/A Evoles from Tepig at level 17 6 Emboar N/A Evoles from Pignite at level 36 7 Totodile Starter 8 Crocnaw N/A Evolves from Totodile at level 16 9 Feraligatr N/A Evolves from Crocnaw at level 30 10 Fletchling Wild Zone 1, various rooftops 11 Fletchinder Wild Zone 9, various rooftops Evolves from Fletchling at level 17 12 Talonflame Rooftops Evolves from Talonflame at level 30 13 Bunnelby Wild Zone 1, 5 14 Diggersby Wild Zone 17 Evolfes from Bunnely at level 20 15 Scatterbug Wild Zone 1, rooftops with grass 16 Spewpa Wild Zone 4 (daytime only), rooftops with grass Evolves from Scatterbug at level 9 17 Vivillon Wild Zone 13 (daytime only), rooftops Evolves from Spewpa at level 12 18 Weedle Wild Zone 1, rooftops with grass 19 Kakuna Wild Zone 2, 7 (on trees), hanging from trees in parks Evolves from Weedle at level 7 20 Beedrill ? Evolves from Kakuna at level 10 21 Pidgey Wild Zone 1, 5 22 Pidgeotto Wild Zone 5 Evolves from Pidgey at level 18 23 Pidgeotto Rooftops Evolves from Pidgeotto at level 26 24 Mareep Wild Zone 1 25 Flaaffy Wild Zone 6, 16 Evolves from Mareep at level 15 26 Ampharos N/A Evolves from Flaaffy at level 30 27 Patrat Wild Zone 2, 4 (nighttime only) 28 Watchog Wild Zone 10 Evolves from Patrat at level 20 29 Budew Wild Zone 2 30 Roselia Wild Zone 7 Evolves from Budew with high friendship during the day 31 Roserade Wild Zone 20 Use Shiny Stone on Roselia 32 Magikarp Wild Zone 2, 6 33 Gyarados Wild Zone 11 Evolves from Magikarp at level 20 34 Binacle Wild Zone 2, 6 35 Barbaracle Wild Zone 16 Evolves from Pinacle at level 39 36 Staryu Wild Zone 2 (nighttime only), 10 37 Starmie ? Use Water Stone on Staryu 38 Flabébé Near flowerbeds across Lumiose + rooftops 39 Floette Wild Zone 7 Evolves from Flabebe from level 19 40 Florges N/A Use Shiny Stone on Floette 41 Skiddo Wild Zone 3 42 Gogoat Wild Zone 12 Evolves from Skiddo at level 32 43 Espurr Wild Zone 3, 9 44 Meowstic N/A Evolves from Espurr at level 25 45 Litleo Wild Zone 3 46 Pyroar ? Evolves from Litleo at level 35 47 Pancham Wild Zone 3 48 Pangoro ? Evolves from Pancham at level 32 + have a Dark-type Pokemon in your party 49 Trubbish In alleyways next to trashcans (check near cafes and restaurants!) 50 Garbodor ? Evolves from Trubbish at level 36 51 Dedenne Rooftops, often close to apartment doors 52 Pichu Wild Zone 1 (specifically, in a small section of the Zone accessbile from the far left) 53 Pikachu Wild Zone 3 Evolves from a Pichu with high friendship 54 Raichu N/A Use Thunder Stone on Pikachu 55 Cleffa Rooftops (rarely) (only at nighttime) 56 Clefairy ? Evolves from Cleffa with high friendship 57 Clefable ? Use Moon Stone on Clefairy 58 Spinarak Wild Zone 4 (on the side of the crypts) 59 Ariados ? Evolves from Spinarak at level 22 60 Ekans Wild Zone 4 (daytime only) 61 Arbok Wild Zone 10 Evolves from Ekans at level 22 62 Abra Wild Zone 5, rooftops (will teleport away quickly) 63 Kadabra Wild Zone 9 Evolves from Abra at level 16 64 Alakazam N/A Trade Kadabra 65 Ghastly Wild Zone 4 66 Haunter ? Evolves from Haunter at level 25 67 Gengar ? Trade Haunter 68 Venipede Wild Zone 5 69 Whirlipede ? Evolves from Venipede at level 22 70 Scolipede ? Evolves from Whirlipede at level 30 71 Honedge Wild Zone 4 (nighttime only) 72 Doublade ? 73 Aegislash ? 74 Bellsprout Wild Zone 5, 10 75 Weepinbell ? 76 Victreebel N/A 77 Pansage In trees 78 Simisage N/A Use Leaf Stone on Pansage 79 Pansear In trees 80 Simisear N/A Use Fire Stone on Pansear 81 Panpour In trees 82 Simipour N/A Use Water Stone on Panpour 83 Medicham Wild Zone 6 (daytime only) 84 Meditite ? 85 Mantyke Wild Zone 5 (daytime only) 86 Manectric ? Evolves from Mantyke at level 26 87 Ralts Grassy courtyards 88 Kirlia ? 89 Gardevoir ? 90 Gallade N/A 91 Houndour Wild Zone 6 92 Houndoom ? 93 Swablu Wild Zone 6 (daytime only), rooftops 94 Altaria ? 95 Audino Wild Zone 7 96 Spritzee On top of market stalls 97 Armoatisse N/A 98 Swilix On top of market stalls 99 Slupruff N/A 100 Eevee Rooftops (Bleu Sector 7) 101 Vaporeon N/A Use Water Stone on Eevee 102 Jolteon N/A Use Thunder Stone on Eeeve 103 Flareon N/A Use Fire Stone on Eevee 104 Espeon N/A Evolves from Eevee with high friendship during the day 105 Umbreon N/A Evolves from Eevee with high friendship during the night 106 Leafeon N/A Use Leaf Stone on Eevee 107 Glaceon N/A Use Ice Stone on Eeeve 108 Sylveon N/A Evolves from Eevee with high friendship + Fairy-type move 109 Buneary Wild Zone 6 110 Lopunny N/A Evolves from Buneary with high friendship 111 Shuppet Wild Zone 7 (nighttime only) 112 Banette N/A Evolves from Shuppet at level 37 113 Vanillite Wild Zone 7 114 Vanillish N/A Evolves from Vanillite at level 35 115 Vanilluxe N/A Evolves from Vanillish at level 47 116 Numel Wild Zone 8 117 Camerupt N/A Evolves from Numel at level 33 118 Hippopotas Wild Zone 7 (daytime only) 119 Hippowdon Wild Zone 20 Evolves from Hippopotas at level 34 120 Drilbur Wild Zone 8 121 Excadrill ? Evolves from Drilbur at level 31 122 Sandile Wild Zone 8 123 Krokorok Wild Zone 8 Evolves from Sandile at level 29 124 Krookodile N/A Evolves from Krokorok at level 40 125 Machop Wild Zone 8 126 Machoke ? Evolves from Machop at level 28 127 Machamp N/A Trade Machoke 128 Gible Wild Zone 8 129 Gabite N/A Evolves from Gible at level 24 130 Garchomp N/A Evolves from Gabite at level 48 131 Carbink Wild Zone 9, rooftops 132 Sableye Wild Zone 9 133 Mawile Wild Zone 9 134 Absol Rooftops (will get during the main story too) 135 Riolu Rooftops (only during the day and if its sunny) 136 Lucario ? Evolves from Riolu with high friendship during the day 137 Slowpoke Wild Zone 10 138 Slowbro N/A Evolves from Slowpoke at level 27 139 Slowking N/A Trade Slowpoke while holding a Kings Rock 140 Carvanha Wild Zone 10 141 Sharpedo N/A Evolves from Carvanha at level 30 142 Tynamo Wild Zone 10 143 Eelektrik N/A Evolves from Tynamo at level 39 144 Eeletross N/A Use Thunder Stone on Eelektrik 145 ? ? 146 ? ? 147 ? ? 148 Bulbasaur A Call from Mable Side Quest 149 Ivysaur ? Evolves from Bulbasaur at level 16 150 Venusaur ? Evolves from Ivysaur at level 36 151 Charmander A Call from Mable Side Quest 152 Charmeleon ? Evolves from Charmander at level 16 153 Charizard ? Evolves from Charmeleon at level 36 154 Squirtle A Call from Mable Side Quest 155 Wartortle ? Evolves from Squirtle at level 16 156 Blastoise ? Evolves from Wartortle at level 36 157 ? ? 158 ? ? 159 ? ? 160 ? ? 161 ? ? 162 ? ? 163 ? ? 164 ? ? 165 ? ? 166 ? ? 167 ? ? 168 ? ? 169 ? ? 170 ? ? 171 ? ? 172 ? ? 173 ? ? 174 ? ? 175 ? ? 176 ? ? 177 ? ? 178 ? ? 179 ? ? 180 Emolga Rooftops 181 ? ? 182 ? ? 183 ? ? 184 Scraggy ? 185 Scrafty ? Evolves from Scraggy at level 39 186 ? ? 187 ? ? 188 ? ? 189 ? ? 190 ? ? 191 ? ? 192 ? ? 193 ? ? 194 ? ? 195 ? ? 196 ? ? 197 ? ? 198 ? ? 199 ? ? 200 ? ? 201 ? ? 202 ? ? 203 ? ? 204 ? ? 205 ? ? 206 ? ? 207 ? ? 208 ? ? 209 Froakie Complete A Challenge from Froakie Side Quest 210 Frogadier ? Evolves from Froakie at level 16 211 Greninja ? Evolves from Frogadier at level 36 212 ? ? 213 Chespin Complete A Feisty Chespin Side Quest 214 Qulliadin ? Evolves from Chespin at level 16 215 Chesnaught ? Evolves from Quilladin at level 36 216 ? ? 217 Fennekin Complete Get Well, Fennekin Side Quest 218 Braixen ? Evolves from Fennekin at level 16 219 Delphox ? Evolves from Braixen at level 36

Ready to catch 'em all in the city now? Have a look at the rest of our Pokémon Legends: Z-A guides for more tips, tricks, and helpful hints.