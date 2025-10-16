|1
|Chikorita
|Starter
|2
|Bayleef
|N/A
|Evolves from Chikorita at level 16
|3
|Meganium
|N/A
|Evolves from Bayleef at level 32
|4
|Tepig
|Starter
|5
|Pignite
|N/A
|Evoles from Tepig at level 17
|6
|Emboar
|N/A
|Evoles from Pignite at level 36
|7
|Totodile
|Starter
|8
|Crocnaw
|N/A
|Evolves from Totodile at level 16
|9
|Feraligatr
|N/A
|Evolves from Crocnaw at level 30
|10
|Fletchling
|Wild Zone 1, various rooftops
|11
|Fletchinder
|Wild Zone 9, various rooftops
|Evolves from Fletchling at level 17
|12
|Talonflame
|Rooftops
|Evolves from Talonflame at level 30
|13
|Bunnelby
|Wild Zone 1, 5
|14
|Diggersby
|Wild Zone 17
|Evolfes from Bunnely at level 20
|15
|Scatterbug
|Wild Zone 1, rooftops with grass
|16
|Spewpa
|Wild Zone 4 (daytime only), rooftops with grass
|Evolves from Scatterbug at level 9
|17
|Vivillon
|Wild Zone 13 (daytime only), rooftops
|Evolves from Spewpa at level 12
|18
|Weedle
|Wild Zone 1, rooftops with grass
|19
|Kakuna
|Wild Zone 2, 7 (on trees), hanging from trees in parks
|Evolves from Weedle at level 7
|20
|Beedrill
|?
|Evolves from Kakuna at level 10
|21
|Pidgey
|Wild Zone 1, 5
|22
|Pidgeotto
|Wild Zone 5
|Evolves from Pidgey at level 18
|23
|Pidgeotto
|Rooftops
|Evolves from Pidgeotto at level 26
|24
|Mareep
|Wild Zone 1
|25
|Flaaffy
|Wild Zone 6, 16
|Evolves from Mareep at level 15
|26
|Ampharos
|N/A
|Evolves from Flaaffy at level 30
|27
|Patrat
|Wild Zone 2, 4 (nighttime only)
|28
|Watchog
|Wild Zone 10
|Evolves from Patrat at level 20
|29
|Budew
|Wild Zone 2
|30
|Roselia
|Wild Zone 7
|Evolves from Budew with high friendship during the day
|31
|Roserade
|Wild Zone 20
|Use Shiny Stone on Roselia
|32
|Magikarp
|Wild Zone 2, 6
|33
|Gyarados
|Wild Zone 11
|Evolves from Magikarp at level 20
|34
|Binacle
|Wild Zone 2, 6
|35
|Barbaracle
|Wild Zone 16
|Evolves from Pinacle at level 39
|36
|Staryu
|Wild Zone 2 (nighttime only), 10
|37
|Starmie
|?
|Use Water Stone on Staryu
|38
|Flabébé
|Near flowerbeds across Lumiose + rooftops
|39
|Floette
|Wild Zone 7
|Evolves from Flabebe from level 19
|40
|Florges
|N/A
|Use Shiny Stone on Floette
|41
|Skiddo
|Wild Zone 3
|42
|Gogoat
|Wild Zone 12
|Evolves from Skiddo at level 32
|43
|Espurr
|Wild Zone 3, 9
|44
|Meowstic
|N/A
|Evolves from Espurr at level 25
|45
|Litleo
|Wild Zone 3
|46
|Pyroar
|?
|Evolves from Litleo at level 35
|47
|Pancham
|Wild Zone 3
|48
|Pangoro
|?
|Evolves from Pancham at level 32 + have a Dark-type Pokemon in your party
|49
|Trubbish
|In alleyways next to trashcans (check near cafes and restaurants!)
|50
|Garbodor
|?
|Evolves from Trubbish at level 36
|51
|Dedenne
|Rooftops, often close to apartment doors
|52
|Pichu
|Wild Zone 1 (specifically, in a small section of the Zone accessbile from the far left)
|53
|Pikachu
|Wild Zone 3
|Evolves from a Pichu with high friendship
|54
|Raichu
|N/A
|Use Thunder Stone on Pikachu
|55
|Cleffa
|Rooftops (rarely) (only at nighttime)
|56
|Clefairy
|?
|Evolves from Cleffa with high friendship
|57
|Clefable
|?
|Use Moon Stone on Clefairy
|58
|Spinarak
|Wild Zone 4 (on the side of the crypts)
|59
|Ariados
|?
|Evolves from Spinarak at level 22
|60
|Ekans
|Wild Zone 4 (daytime only)
|61
|Arbok
|Wild Zone 10
|Evolves from Ekans at level 22
|62
|Abra
|Wild Zone 5, rooftops (will teleport away quickly)
|63
|Kadabra
|Wild Zone 9
|Evolves from Abra at level 16
|64
|Alakazam
|N/A
|Trade Kadabra
|65
|Ghastly
|Wild Zone 4
|66
|Haunter
|?
|Evolves from Haunter at level 25
|67
|Gengar
|?
|Trade Haunter
|68
|Venipede
|Wild Zone 5
|69
|Whirlipede
|?
|Evolves from Venipede at level 22
|70
|Scolipede
|?
|Evolves from Whirlipede at level 30
|71
|Honedge
|Wild Zone 4 (nighttime only)
|72
|Doublade
|?
|73
|Aegislash
|?
|74
|Bellsprout
|Wild Zone 5, 10
|75
|Weepinbell
|?
|76
|Victreebel
|N/A
|77
|Pansage
|In trees
|78
|Simisage
|N/A
|Use Leaf Stone on Pansage
|79
|Pansear
|In trees
|80
|Simisear
|N/A
|Use Fire Stone on Pansear
|81
|Panpour
|In trees
|82
|Simipour
|N/A
|Use Water Stone on Panpour
|83
|Medicham
|Wild Zone 6 (daytime only)
|84
|Meditite
|?
|85
|Mantyke
|Wild Zone 5 (daytime only)
|86
|Manectric
|?
|Evolves from Mantyke at level 26
|87
|Ralts
|Grassy courtyards
|88
|Kirlia
|?
|89
|Gardevoir
|?
|90
|Gallade
|N/A
|91
|Houndour
|Wild Zone 6
|92
|Houndoom
|?
|93
|Swablu
|Wild Zone 6 (daytime only), rooftops
|94
|Altaria
|?
|95
|Audino
|Wild Zone 7
|96
|Spritzee
|On top of market stalls
|97
|Armoatisse
|N/A
|98
|Swilix
|On top of market stalls
|99
|Slupruff
|N/A
|100
|Eevee
|Rooftops (Bleu Sector 7)
|101
|Vaporeon
|N/A
|Use Water Stone on Eevee
|102
|Jolteon
|N/A
|Use Thunder Stone on Eeeve
|103
|Flareon
|N/A
|Use Fire Stone on Eevee
|104
|Espeon
|N/A
|Evolves from Eevee with high friendship during the day
|105
|Umbreon
|N/A
|Evolves from Eevee with high friendship during the night
|106
|Leafeon
|N/A
|Use Leaf Stone on Eevee
|107
|Glaceon
|N/A
|Use Ice Stone on Eeeve
|108
|Sylveon
|N/A
|Evolves from Eevee with high friendship + Fairy-type move
|109
|Buneary
|Wild Zone 6
|110
|Lopunny
|N/A
|Evolves from Buneary with high friendship
|111
|Shuppet
|Wild Zone 7 (nighttime only)
|112
|Banette
|N/A
|Evolves from Shuppet at level 37
|113
|Vanillite
|Wild Zone 7
|114
|Vanillish
|N/A
|Evolves from Vanillite at level 35
|115
|Vanilluxe
|N/A
|Evolves from Vanillish at level 47
|116
|Numel
|Wild Zone 8
|117
|Camerupt
|N/A
|Evolves from Numel at level 33
|118
|Hippopotas
|Wild Zone 7 (daytime only)
|119
|Hippowdon
|Wild Zone 20
|Evolves from Hippopotas at level 34
|120
|Drilbur
|Wild Zone 8
|121
|Excadrill
|?
|Evolves from Drilbur at level 31
|122
|Sandile
|Wild Zone 8
|123
|Krokorok
|Wild Zone 8
|Evolves from Sandile at level 29
|124
|Krookodile
|N/A
|Evolves from Krokorok at level 40
|125
|Machop
|Wild Zone 8
|126
|Machoke
|?
|Evolves from Machop at level 28
|127
|Machamp
|N/A
|Trade Machoke
|128
|Gible
|Wild Zone 8
|129
|Gabite
|N/A
|Evolves from Gible at level 24
|130
|Garchomp
|N/A
|Evolves from Gabite at level 48
|131
|Carbink
|Wild Zone 9, rooftops
|132
|Sableye
|Wild Zone 9
|133
|Mawile
|Wild Zone 9
|134
|Absol
|Rooftops (will get during the main story too)
|135
|Riolu
|Rooftops (only during the day and if its sunny)
|136
|Lucario
|?
|Evolves from Riolu with high friendship during the day
|137
|Slowpoke
|Wild Zone 10
|138
|Slowbro
|N/A
|Evolves from Slowpoke at level 27
|139
|Slowking
|N/A
|Trade Slowpoke while holding a Kings Rock
|140
|Carvanha
|Wild Zone 10
|141
|Sharpedo
|N/A
|Evolves from Carvanha at level 30
|142
|Tynamo
|Wild Zone 10
|143
|Eelektrik
|N/A
|Evolves from Tynamo at level 39
|144
|Eeletross
|N/A
|Use Thunder Stone on Eelektrik
|145
|?
|?
|146
|?
|?
|147
|?
|?
|148
|Bulbasaur
|A Call from Mable Side Quest
|149
|Ivysaur
|?
|Evolves from Bulbasaur at level 16
|150
|Venusaur
|?
|Evolves from Ivysaur at level 36
|151
|Charmander
|A Call from Mable Side Quest
|152
|Charmeleon
|?
|Evolves from Charmander at level 16
|153
|Charizard
|?
|Evolves from Charmeleon at level 36
|154
|Squirtle
|A Call from Mable Side Quest
|155
|Wartortle
|?
|Evolves from Squirtle at level 16
|156
|Blastoise
|?
|Evolves from Wartortle at level 36
|157
|?
|?
|158
|?
|?
|159
|?
|?
|160
|?
|?
|161
|?
|?
|162
|?
|?
|163
|?
|?
|164
|?
|?
|165
|?
|?
|166
|?
|?
|167
|?
|?
|168
|?
|?
|169
|?
|?
|170
|?
|?
|171
|?
|?
|172
|?
|?
|173
|?
|?
|174
|?
|?
|175
|?
|?
|176
|?
|?
|177
|?
|?
|178
|?
|?
|179
|?
|?
|180
|Emolga
|Rooftops
|181
|?
|?
|182
|?
|?
|183
|?
|?
|184
|Scraggy
|?
|185
|Scrafty
|?
|Evolves from Scraggy at level 39
|186
|?
|?
|187
|?
|?
|188
|?
|?
|189
|?
|?
|190
|?
|?
|191
|?
|?
|192
|?
|?
|193
|?
|?
|194
|?
|?
|195
|?
|?
|196
|?
|?
|197
|?
|?
|198
|?
|?
|199
|?
|?
|200
|?
|?
|201
|?
|?
|202
|?
|?
|203
|?
|?
|204
|?
|?
|205
|?
|?
|206
|?
|?
|207
|?
|?
|208
|?
|?
|209
|Froakie
|Complete A Challenge from Froakie Side Quest
|210
|Frogadier
|?
|Evolves from Froakie at level 16
|211
|Greninja
|?
|Evolves from Frogadier at level 36
|212
|?
|?
|213
|Chespin
|Complete A Feisty Chespin Side Quest
|214
|Qulliadin
|?
|Evolves from Chespin at level 16
|215
|Chesnaught
|?
|Evolves from Quilladin at level 36
|216
|?
|?
|217
|Fennekin
|Complete Get Well, Fennekin Side Quest
|218
|Braixen
|?
|Evolves from Fennekin at level 16
|219
|Delphox
|?
|Evolves from Braixen at level 36
