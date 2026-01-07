Mario Tennis Fever - All Characters
Image: Nintendo Life

Mario Tennis Fever has its fair share of new shots up its sleeve, with slick new skills, powered-up 'Fever Rackets', and additional game modes. It also has a huge character roster to get to grips with — the biggest in series history, no less.

To clue you in on all of the familiar faces you can expect to see stepping onto the court, we've assembled the following guide to outline every playable character in the game. We've also listed each character's first entry in the Mario Tennis series, and their top attribute as shared on the Japanese Fever website.

So, don your headbands and whitest of white trainers, and let's get this rally started...

Mario Tennis Fever - Every Playable Character

1. Mario

Mario Tennis Fever - Mario
Image: Nintendo

Top skill: Speed/Power/Control

Series debut: Mario's Tennis

2. Luigi

Mario Tennis Fever - Luigi
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario's Tennis

3. Peach

Mario Tennis Fever - Peach
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario's Tennis

4. Daisy

Mario Tennis Fever - Daisy
Image: Nintendo

Top skill: Power/Control

Series debut: Mario Tennis (N64)

5. Rosalina

Mario Tennis Fever - Rosalina
Image: Nintendo

Top skill: All-round

Series debut: Mario Tennis: Ultra Smash

6. Pauline

Mario Tennis Fever - Pauline
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Tennis Aces

7. Wario

Mario Tennis Fever - Wario
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis (N64)

8. Waluigi

Mario Tennis Fever - Waluigi
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis (N64)

9. Toad

Mario Tennis Fever - Toad
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario's Tennis

10. Toadette

Mario Tennis Fever - Toadette
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis: Ultra Smash

11. Luma

Mario Tennis Fever - Luma
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis Open

12. Yoshi

Mario Tennis Fever - Yoshi
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario's Tennis

13. Bowser

Mario Tennis Fever - Bowser
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis (N64)

14. Bowser Jr.

Mario Tennis Fever - Bowser Jr
Image: Nintendo

Top skill: Spin

Series debut: Mario Power Tennis

15. Donkey Kong

Mario Tennis Fever - DK
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis (N64)

16. Boo

Mario Tennis Fever - Boo
Image: Nintendo

Top skill: Spin

Series debut: Mario Tennis (N64)

17. Shy Guy

Mario Tennis Fever - Shy Guy
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis (N64)

18. Koopa Troopa

Mario Tennis Fever - Koopa Troopa
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario's Tennis

19. Kamek

Mario Tennis Fever - Kamek
Image: Nintendo

Top skill: Spin

Series debut: Mario Tennis Aces

20. Spike

Mario Tennis Fever - Spike
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Aces

21. Diddy Kong

Mario Tennis Fever
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Power Tennis

22. Chain Chomp

Mario Tennis Fever - Chain Chomp
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Aces

23. Birdo

Mario Tennis Fever - Birdo
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Tennis (N64)

24. Paratroopa

Mario Tennis Fever - Paratroopa
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis (N64)

25. Petey Piranha

Mario Tennis Fever - Petey
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Power Tennis

26. Piranha Plant

Mario Tennis Fever - Piranha Plant
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis Fever

27. Boom Boom

Mario Tennis Fever - Boom Boom
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Aces

28. Blooper

Mario Tennis Fever - Blooper
Image: Nintendo

Top skill: Spin

Series debut: Mario Tennis Aces

29. Dry Bowser

Mario Tennis Fever - Dry Bowser
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Open

30. Dry Bones

Mario Tennis Fever - Dry Bones
Image: Nintendo

Top skill: Spin

Series debut: Mario Tennis Aces

31. Baby Mario

Mario Tennis Fever - Baby Mario
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Tennis (N64)

32. Baby Luigi

Mario Tennis Fever - Baby Luigi
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Fever

33. Baby Peach

Mario Tennis Fever - Baby Peach
Image: Nintendo

Top skill: Control

Series debut: Mario Tennis Open

34. Wiggler

Mario Tennis Fever - Wiggler
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Power Tennis

35. Nabbit

Mario Tennis Fever - Nabbit
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Tennis Fever

36. Goomba

Mario Tennis Fever - Goomba
Image: Nintendo

Top skill: Speed

Series debut: Mario Tennis Fever

37. Baby Wario

Mario Tennis Fever - Wario
Image: Nintendo

Top skill: Power

Series debut: Mario Tennis Fever

38. Baby Waluigi

Mario Tennis Fever - Baby Waluigi
Image: Nintendo

Top skill: Power/Spin

Series debut: Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever Character FAQs

Mario Tennis Fever
Image: Nintendo

Here is where we'll add any frequently asked questions you may have about Mario Tennis Fever's character roster:

How many characters are there in Mario Tennis Fever?

There is a whopping 38 playable characters in Mario Tennis Fever, "the most in series history".

For reference, Mario Tennis Aces racked up 30 playable characters, and that was after a handful of characters were added post-launch.

When is Mario Tennis Fever out?

It launches on 12th February 2026.

Is Mario Tennis Fever on Switch 1?

Nope, this is a Switch 2 exclusive, so you won't be able to play it on the original Switch.

What was the last Mario Tennis game?

That would be the aforementioned Mario Tennis Aces on Switch 1 back in 2018

That's every character we've spotted so far. Fear not, we'll keep this guide updated as more characters are revealed.