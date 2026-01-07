Mario Tennis Fever has its fair share of new shots up its sleeve, with slick new skills, powered-up 'Fever Rackets', and additional game modes. It also has a huge character roster to get to grips with — the biggest in series history, no less.
To clue you in on all of the familiar faces you can expect to see stepping onto the court, we've assembled the following guide to outline every playable character in the game. We've also listed each character's first entry in the Mario Tennis series, and their top attribute as shared on the Japanese Fever website.
So, don your headbands and whitest of white trainers, and let's get this rally started...
Mario Tennis Fever - Every Playable Character
1. Mario
Top skill: Speed/Power/Control
Series debut: Mario's Tennis
2. Luigi
Top skill: Power
Series debut: Mario's Tennis
3. Peach
Top skill: Control
Series debut: Mario's Tennis
4. Daisy
Top skill: Power/Control
Series debut: Mario Tennis (N64)
5. Rosalina
Top skill: All-round
Series debut: Mario Tennis: Ultra Smash
6. Pauline
Top skill: Speed
Series debut: Mario Tennis Aces
7. Wario
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis (N64)
8. Waluigi
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis (N64)
9. Toad
Top skill: Speed
Series debut: Mario's Tennis
10. Toadette
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis: Ultra Smash
11. Luma
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis Open
12. Yoshi
Top skill: Speed
Series debut: Mario's Tennis
13. Bowser
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis (N64)
14. Bowser Jr.
Top skill: Spin
Series debut: Mario Power Tennis
15. Donkey Kong
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis (N64)
16. Boo
Top skill: Spin
Series debut: Mario Tennis (N64)
17. Shy Guy
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis (N64)
18. Koopa Troopa
Top skill: Speed
Series debut: Mario's Tennis
19. Kamek
Top skill: Spin
Series debut: Mario Tennis Aces
20. Spike
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Aces
21. Diddy Kong
Top skill: Speed
Series debut: Mario Power Tennis
22. Chain Chomp
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Aces
23. Birdo
Top skill: Speed
Series debut: Mario Tennis (N64)
24. Paratroopa
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis (N64)
25. Petey Piranha
Top skill: Power
Series debut: Mario Power Tennis
26. Piranha Plant
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis Fever
27. Boom Boom
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Aces
28. Blooper
Top skill: Spin
Series debut: Mario Tennis Aces
29. Dry Bowser
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Open
30. Dry Bones
Top skill: Spin
Series debut: Mario Tennis Aces
31. Baby Mario
Top skill: Speed
Series debut: Mario Tennis (N64)
32. Baby Luigi
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Fever
33. Baby Peach
Top skill: Control
Series debut: Mario Tennis Open
34. Wiggler
Top skill: Speed
Series debut: Mario Power Tennis
35. Nabbit
Top skill: Speed
Series debut: Mario Tennis Fever
36. Goomba
Top skill: Speed
Series debut: Mario Tennis Fever
37. Baby Wario
Top skill: Power
Series debut: Mario Tennis Fever
38. Baby Waluigi
Top skill: Power/Spin
Series debut: Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever Character FAQs
Here is where we'll add any frequently asked questions you may have about Mario Tennis Fever's character roster:
How many characters are there in Mario Tennis Fever?
There is a whopping 38 playable characters in Mario Tennis Fever, "the most in series history".
For reference, Mario Tennis Aces racked up 30 playable characters, and that was after a handful of characters were added post-launch.
When is Mario Tennis Fever out?
It launches on 12th February 2026.
Is Mario Tennis Fever on Switch 1?
Nope, this is a Switch 2 exclusive, so you won't be able to play it on the original Switch.
What was the last Mario Tennis game?
That would be the aforementioned Mario Tennis Aces on Switch 1 back in 2018