Capcom is a powerhouse in the video game space with huge franchises like Resident Evil, Street Fighter and Monster Hunter.
These games all continue to grow and if you need a reminder of just how big they are, the Japanese company recently shared a 'Platinum Titles' update on its official website. These are Capcom games that have officially surpassed sales of one million units.
This list includes franchises like Monster Hunter, Resident Evil, and games and DLC released across all platforms. It also factors in digital downloads.
"In the home video game market, sales of more than one million units is the generally accepted standard for a major hit. Since Capcom's inception, we have created many of these titles, including Street Fighter and Resident Evil. With over 100 titles that have sold more than one million units, Capcom stands alone in the video game industry. This page lists these hit titles by sales volume, and includes box art, video, screenshots and other information about these games."
Here's the top 10, as of June 30th, 2025:
- Monster Hunter World - 21.70 million units (unit sales include Monster Hunter World: Iceborne Master Edition 28.80 million units)
- Monster Hunter Rise - 17.50 million units
- Resident Evil 2 (2019) - 15.80 million units
- Monster Hunter World: Iceborne - 15.40 million units
- Resident Evil 7 Biohazard - 15.40 million units
- Resident Evil Village - 12.20 million units
- Resident Evil 4 (2023) - 10.60 million units
- Monster Hunter Wilds - 10.50 million units
- Devil May Cry 5 - 10.50 million units
- Resident Evil 3 (2020) - 10.20 million units
Gematsu has also compiled a list of "notable" sales updates as of June 30, 2025. This covers other titles like Monster Hunter Rise and Street Fighter 6.
- Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) has sold 10.5 million units (1.4 million additional units since March 31, 2025)
- Resident Evil Village (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 12.2 million units (900,000 additional units since March 31, 2025)
- Resident Evil 4 remake (PS5, PS4, Xbox Series, PC) has sold 10.6 million units (700,000 additional units since March 31, 2025)
- Resident Evil 7 biohazard (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 15.4 million units (700,000 additional units since March 31, 2025)
- Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series, PC) has sold 5.2 million units (600,000 additional units since March 31, 2025)
- Monster Hunter Rise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold 17.5 million units (400,000 additional units since March 31, 2025)
- Monster Hunter Rise: Sunbreak (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold 10.2 million units (400,000 additional units since March 31, 2025)
- Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) has sold 10.5 million units (400,000 additional units since March 31, 2025)
- Resident Evil 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 15.8 million units (400,000 additional units since March 31, 2025)
- Resident Evil 3 remake (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) has sold 10.2 million units (300,000 additional units since March 31, 2025)
- Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, PC) has sold 21.7 million units (200,000 additional units since March 31, 2025)
- Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) has sold 15.4 million units (200,000 additional units since March 31, 2025)
- Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) has sold 3.8 million units (100,000 additional units since March 31, 2025)
- Mega Man Legacy Collection 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC) has sold one million units (New)
You can see Capcom's full Platinum Title sales on its official website. This list also includes games from past generations, such as the NES and SNES eras.