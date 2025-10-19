All Mega Evolutions
Image: Nintendo Life

Mega Evolutions return! Pokémon Legends: Z-A brings this fan-favourite mechanic back; not seen since Omega Ruby & Alpha Sapphire, this ability allows your favourite 'mons to get an extra power boost and a snazzy new look to boot.

All previous Mega Evolutions have returned in Z-A, but we've also got some brand new ones to sink our teeth into. But before you jump in, you'll also want to know how to get that 'mon's Mega Stone. So we've got every single Mega Evolution in Pokémon Legends: Z-A and the location of the relevant Mega Stone.

Note: This guide will contain spoilers for the entire game, so please read at your own risk!

All Mega Evolutions & Mega Stone Locations in Pokémon Legends: Z-A

Mega Absol
Image: Nintendo Life

There are currently 65 Mega Evolutions in Pokémon Legends: Z-A, many of which are brand new to the franchise. At least two more will be added to the game via the Mega Dimension DLC.

We've listed all of them below, along with the Mega Stone you'll need to Mega Evolve them, and how to get the stone.

How many new Mega Evolutions are there?

Mega Falinks
Image: Nintendo Life

We're pleasantly surprised that Z-A has added so many new Mega Evolutions to the game — right now, we've counted 28 (though not all of them are immediately available), and this may increase once the DLC launches.

So, not bad!

What are Rogue Mega Evolutions?

You'll see in the list above that lots of the Mega Stones are only available once you defeat a Rogue Mega Evolution. Don't worry, these are all related to the mainline story, so no need to worry about seeking them out.

Rogue Mega Evolutions are similar to Frenzied Pokémon from Legends: Arceus — they're big boss battles where you need to whittle down your opponent's health. Once you defeat them, you'll get their Mega Stone as a reward.

