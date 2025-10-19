|Mega Meganium*
|Meganiumite
|After defeating Rogue Absol (Chikorita starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars)
|Mega Emboarite*
|Emboarite
|After defeating Rogue Absol (Tepig starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars)
|Mega Feraligatr*
|Feraligite
|After defeating Rogue Absol (Totodile starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars)
|Mega Beedrill
|Beedrillite
|Defeat Rogue Mega Beedrill
|Mega Pidgeot
|Pidgeotite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Ampharos
|Ampharosite
|Defeat Rogue Mega Ampharos
|Mega Gyarados
|Gyaradosite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Barbaracle*
|Barbaracite
|Defeat Rogue Mega Barbaracle
|Mega Starmie*
|Staminite
|Defeat Rogue Mega Starmie
|Mega Eternal Floette*
|??
|??
|Mega Pyroar*
|Pyroarite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank A)
|Mega Clefable*
|Clefablite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank B)
|Mega Alakazam
|Alakazite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Gengar
|Gengarite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars
|Mega Scolipede*
|Scolipedite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Victreebel*
|Victreebelite
|Defeat Rogue Mega Victreebel
|Mega Medicham
|Meditchamite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars
|Mega Manectric
|Manectite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Gardevoir
|Gardevoirite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Gallade
|Galladite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Houndoom
|Houndoominite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Altaria
|Altarianite
|Defeat Rogue Mega Altaria
|Mega Audino
|Audinite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Lopunny
|Lopunnite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Banette
|Banettite
|Defeat Rogue Mega Banette
|Mega Camerupt
|Cameruptite
|Defeat Rogue Mega Camerupt
|Mega Excadrill*
|Excadrite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Garchomp
|Garchompite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars
|Mega Sableye
|Sablenite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Mawile
|Mawilite
|Defeat Rogue Mega Mawile
|Mega Absol
|Absolite
|Defeat Rogue Mega Absol
|Mega Lucario
|Lucarionite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Slowbro
|Slowbronite
|Defeat Rogue Mega Slowbro
|Mega Sharpedo
|Sharpedonite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Eelektross*
|Eelektrossite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Dragonite*
|Dragonininte
|Defeat Rogue Mega Dragonite
|Mega Venasaur
|Venusaurite
|Defeat Rogue Mega Venasaur
|Mega Charizard X
|Charizardite X
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars
|Mega Charizard Y
|Charizardite Y
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars
|Mega Blastoise
|Blastoisinite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars
|Mega Malamar*
|Malamarite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank A)
|Mega Dragalge*
|Dragalgite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank B)
|Mega Glalie
|Glalitite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Froslass*
|Froslassite
|Defeat Rogue Mega Froslass
|Mega Abomasnow
|Abomasite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars
|Mega Scizor
|Scizorite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars
|Mega Pinsir
|Pinsirite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E)
|Mega Heracross
|Heracronite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Hawlucha*
|Hawluchanite
|Defeat Rogue Mega Hawlucha
|Mega Scrafty*
|Scraftinite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 140 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Chandelure*
|Chandelurite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D)
|Mega Aerodactyl
|Aerodactylite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Steelix
|Steelixite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars
|Mega Aggron
|Aggronite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D)
|Mega Tyranitar
|Tyranitarite
|Defeat Rogue Mega Tyranitar
|Mega Falinks*
|Falinksite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D)
|Mega Skarmory*
|Skarmorite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C)
|Mega Salamence
|Salamencite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank A)
|Mega Kangaskhan
|Kangaskhanite
|Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars
|Mega Drampa*
|Drampanite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank F)
|Mega Metagross
|Metagrossite
|Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank A)
|Mega Zygarde*
|Zygardite
|Receive at the end of the game
|Mega Chesnaught*
|Chesnaughtite
|Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 3
|Mega Delphox*
|Delphoxite
|Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 2
|Mega Greninja*
|Greninjite
|Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 1
|Mega Raichu X*
|???
|Mega Dimension DLC
|Mega Raichu Y*
|???
|Mega Dimension DLC
