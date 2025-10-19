Mega Evolutions return! Pokémon Legends: Z-A brings this fan-favourite mechanic back; not seen since Omega Ruby & Alpha Sapphire, this ability allows your favourite 'mons to get an extra power boost and a snazzy new look to boot.

All previous Mega Evolutions have returned in Z-A, but we've also got some brand new ones to sink our teeth into. But before you jump in, you'll also want to know how to get that 'mon's Mega Stone. So we've got every single Mega Evolution in Pokémon Legends: Z-A and the location of the relevant Mega Stone.

Note: This guide will contain spoilers for the entire game, so please read at your own risk!

All Mega Evolutions & Mega Stone Locations in Pokémon Legends: Z-A

There are currently 65 Mega Evolutions in Pokémon Legends: Z-A, many of which are brand new to the franchise. At least two more will be added to the game via the Mega Dimension DLC.

We've listed all of them below, along with the Mega Stone you'll need to Mega Evolve them, and how to get the stone.

MEGA EVOLUTION MEGA STONE LOCATION Mega Meganium* Meganiumite After defeating Rogue Absol (Chikorita starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars) Mega Emboarite* Emboarite After defeating Rogue Absol (Tepig starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars) Mega Feraligatr* Feraligite After defeating Rogue Absol (Totodile starter), or from the Stone Emporium in Post Game (100,000 Poké Dollars) Mega Beedrill Beedrillite Defeat Rogue Mega Beedrill Mega Pidgeot Pidgeotite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Ampharos Ampharosite Defeat Rogue Mega Ampharos Mega Gyarados Gyaradosite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Barbaracle* Barbaracite Defeat Rogue Mega Barbaracle Mega Starmie* Staminite Defeat Rogue Mega Starmie Mega Eternal Floette* ?? ?? Mega Pyroar* Pyroarite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank A) Mega Clefable* Clefablite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank B) Mega Alakazam Alakazite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Gengar Gengarite Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars Mega Scolipede* Scolipedite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Victreebel* Victreebelite Defeat Rogue Mega Victreebel Mega Medicham Meditchamite Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars Mega Manectric Manectite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Gardevoir Gardevoirite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Gallade Galladite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Houndoom Houndoominite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Altaria Altarianite Defeat Rogue Mega Altaria Mega Audino Audinite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Lopunny Lopunnite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Banette Banettite Defeat Rogue Mega Banette Mega Camerupt Cameruptite Defeat Rogue Mega Camerupt Mega Excadrill* Excadrite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Garchomp Garchompite Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars Mega Sableye Sablenite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Mawile Mawilite Defeat Rogue Mega Mawile Mega Absol Absolite Defeat Rogue Mega Absol Mega Lucario Lucarionite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Slowbro Slowbronite Defeat Rogue Mega Slowbro Mega Sharpedo Sharpedonite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Eelektross* Eelektrossite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Dragonite* Dragonininte Defeat Rogue Mega Dragonite Mega Venasaur Venusaurite Defeat Rogue Mega Venasaur Mega Charizard X Charizardite X Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars Mega Charizard Y Charizardite Y Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars Mega Blastoise Blastoisinite Stone Emporium on Vernal Avenue, 100,000 Poké Dollars Mega Malamar* Malamarite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank A) Mega Dragalge* Dragalgite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank B) Mega Glalie Glalitite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Froslass* Froslassite Defeat Rogue Mega Froslass Mega Abomasnow Abomasite Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars Mega Scizor Scizorite Stone Emporium on Vernal Avenue, 50,000 Poké Dollars Mega Pinsir Pinsirite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank E) Mega Heracross Heracronite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 180 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Hawlucha* Hawluchanite Defeat Rogue Mega Hawlucha Mega Scrafty* Scraftinite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 140 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Chandelure* Chandelurite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D) Mega Aerodactyl Aerodactylite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Steelix Steelixite Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars Mega Aggron Aggronite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D) Mega Tyranitar Tyranitarite Defeat Rogue Mega Tyranitar Mega Falinks* Falinksite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank D) Mega Skarmory* Skarmorite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 240 Mega Shards (Reach Rank C) Mega Salamence Salamencite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank A) Mega Kangaskhan Kangaskhanite Stone Emporium on Vernal Avenue, 70,000 Poké Dollars Mega Drampa* Drampanite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank F) Mega Metagross Metagrossite Quasartico Inc,, Mega Shard Exchange, 360 Mega Shards (Reach Rank A) Mega Zygarde* Zygardite Receive at the end of the game Mega Chesnaught* Chesnaughtite Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 3 Mega Delphox* Delphoxite Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 2 Mega Greninja* Greninjite Reward from Z-A Battle Club's Ranked Battles Season 1 Mega Raichu X* ??? Mega Dimension DLC Mega Raichu Y* ??? Mega Dimension DLC

How many new Mega Evolutions are there?

We're pleasantly surprised that Z-A has added so many new Mega Evolutions to the game — right now, we've counted 28 (though not all of them are immediately available), and this may increase once the DLC launches.

So, not bad!

What are Rogue Mega Evolutions?

You'll see in the list above that lots of the Mega Stones are only available once you defeat a Rogue Mega Evolution. Don't worry, these are all related to the mainline story, so no need to worry about seeking them out.

Rogue Mega Evolutions are similar to Frenzied Pokémon from Legends: Arceus — they're big boss battles where you need to whittle down your opponent's health. Once you defeat them, you'll get their Mega Stone as a reward.

That's a Mega list of Megas, don't you think?